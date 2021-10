How I Met Your Mother, Robin compare in una foto insieme a Tracy, l'avevate notato?

Robin Scherbatsky e Tracy McConnell sono state i due grandi amori di Ted Mosby in How I Met Your Mother. Oltre a ciò, o proprio grazie a questo, condividono una particolare curiosità.

Ted Mosby (Josh Radnor) inizia a raccontare la sua storia, e quella dei suoi amici Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) in How I Met Your Mother e per nove stagioni aspettiamo di scoprire chi si nasconde dietro la misteriosa figura della Madre.



Ci viene finalmente svelato, alla fine dell’ottava stagione, che Tracy McConnell (Cristin Milioti) è la madre dei due figli di Ted, ma sfortunatamente è morta a causa di una malattia sconosciuta.

Man mano che la storia ci viene raccontata, un focus sulla vita di Tracy ci rivela che ha perso il grande amore della sua vita, Max, perché lui è tragicamente scomparso il giorno del suo 21° compleanno. La ragazza ci ha messo sette anni prima di trovare nuovamente la forza di frequentare qualcuno.



Louis è stato il primo ragazzo con cui Tracy è uscita dopo la morte del suo primo amore. Quando ci viene mostrata una foto dei due insieme, sullo sfondo possiamo notare anche Robin, come potete vedere in calce alla notizia.



È curioso notare che Robin e Louis indossano un maglione dello stesso colore, ciò potrebbe significare che Louis per Tracy sia uguale a Robin per Ted. Tracy non avrebbe dovuto rifiutare la proposta di matrimonio di Louis e Ted non avrebbe mai dovuto lasciar andare Robin.



La storia di Tracy va oltre l'essere la moglie di Ted e la Madre, la sua tragica storia inizia con un grave lutto e poi con l'accettazione ma finisce proprio come è iniziata. La sua relazione con Max rispecchia il suo matrimonio con Ted, l'unica differenza è che è lei a morire.



La vita di Tracy viene sconvolta quando Max muore improvvisamente, anni dopo Ted vive un'esperienza simile quando Tracy muore in giovane età. In effetti, la morte di Tracy è una delle morti più strazianti in How I Met Your Mother. In entrambi i casi, Tracy e Ted imparano a dare alle relazioni un'altra possibilità dopo aver perso una persona cara.



Per quanto riguarda Robin invece, Ted ruba per lei un corno blu francese da un ristorante dopo il loro primo appuntamento. Quindi corre al suo appartamento tenendo il regalo tra le mani. Ted vuole stare con Robin dal primo episodio, ma i due non hanno mai avuto un buon tempismo.



Tecnicamente, Ted sta raccontando la storia della sua relazione con Robin e non con Tracy. In effetti, l'intera storia della serie si concentra sui sentimenti di Ted per Robin. Nell'anno 2030, ruba di nuovo il corno blu francese e si reca fuori dall'appartamento di Robin. La scena è identica a quella del pilot, tranne per il fatto che sono invecchiati.

Avevate mai fatto caso a questa foto e alla presenza di Robin? Che Cosa potrebbe significare per voi? Fatecelo sapere nei commenti!



