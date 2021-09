How I Met Your Mother, l'ultimo schiaffo di Marshall nasconde un piccolo dettaglio

Barney Stinson è diventato il bersaglio degli schiaffi di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother a causa di una scommessa persa. L’ultimo schiaffo ricevuto dal biondo nella serie però nasconde un piccolo dettaglio che alcuni fan hanno notato.

La banda di amici, composta da Ted Mosby (Josh Radnor) Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) ha cercato di capire nella seconda stagione dello show, che tipo di segreto stava nascondendo Robin dopo che si era rifiutata di andare nei centri commerciali.

Marshall e Barney hanno scommesso riguardo al segreto con il perdente che ha ricevuto uno schiaffo in faccia da colui che ha predetto accuratamente ciò che Robin stava nascondendo.

Barney pensava che Robin avesse un passato nella pornografia e quando ha scoperto per la prima volta il video di Robin Sparkles, ha creduto di aver vinto la scommessa e ha schiaffeggiato Marshall. Ma si è scoperto che il video non era porno, era un video musicale di Robin di quando era una pop star negli anni '80 in Canada. Pertanto, Marshall ha vinto la scommessa.



Lily ha permesso a Barney di scegliere 10 schiaffi consecutivi o cinque schiaffi in qualsiasi momento. Barney ha scelto l'opzione dei cinque schiaffi e questo è il modo in cui si sono comportati nel resto di How I Met Your Mother visto che anche Marshall era a favore della seconda opzione come punizione per lo schiaffo prematuro ricevuto.



Il primo schiaffo si è verificato nel nono episodio della seconda stagione che è stato opportunamente intitolato Lo schiaffone (Slap Bet). Poco dopo la vittoria, Marshall aspettò che Barney abbassasse la guardia e improvvisamente lo schiaffeggiò in faccia.



L’ultimo dei cinque schiaffi si è verificato nel nono episodio della settima stagione intitolato Scampato pericolo (Disaster Averted), tuttavia non è stato davvero l’ultimo schiaffo perché il supervisore della scommessa, Lily, decise di estendere la punizione ad altri tre schiaffi.



A quel punto Marshall disse che avrebbe riservato l'ultimo "per un giorno di pioggia". Potrebbe sembrare un’affermazione senza troppo senso, ma non è così.

Lo schiaffo finale è arrivato nel ventiduesimo episodio della nona stagione intitolato Finalmente all'altare (The End of the Aisle). Mentre Barney stava aspettando che Robin camminasse lungo la navata nel giorno del loro matrimonio, Marshall gli diede l'ultimo schiaffo e stava effettivamente piovendo. Lo schiaffo finale dello spettacolo viene riservato per un'occasione importante e mentre è ovviamente divertente, perché è la sua stessa natura, in realtà è anche un bel momento, poiché Marshall aiuta Barney a liberarsi della tensione.



I creatori dello show, Craig Thomas e Carter Bays, sono stati attenti ad ogni dettaglio, ci avevate fatto caso?



