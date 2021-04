How i Met Your Mother: la Stagione 8 doveva essere l'ultima, ecco perché andò diversamente

Arrivare alla fine di How I Met Your Mother è stato più complicato del previsto per i creatori della serie Craig Thomas e Carter Bays. Lo show è terminato dopo nove stagioni nel 2014 rivelandoci l’identità della tanto attesa signora Mosby ma le cose sarebbero potute andare diversamente.

La serie è considerata una delle migliori sitcom della storia recente, il suo metodo innovativo di narrazione ha permesso a How I Met Your Mother di distinguersi dalle altre con il protagonista Ted Mosby che nel 2030 racconta ai suoi figli come ha incontrato la loro mamma.

Questo espediente narrativo ha permesso alla serie di saltare avanti e indietro nel tempo, tornando agli anni in cui Ted cercava di crearsi un futuro a New York con Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney e Robin (Cobie Smulders) destreggiandosi tra lavoro e vita amorosa. Ma il mistero principale, richiamato nel titolo della serie, che ci ha tenuto con il fiato sospeso per molto tempo riguarda l'identità della "Madre” che è stata finalmente rivelata nel finale dell’ottava stagione.

L’adorabile Tracy McConnell, interpretata da Cristin Milioti, è poi diventata un personaggio principale per la nona e ultima stagione dello show che ha ottenuto recensioni contrastanti dal pubblico con un finale molto discusso.



I co-creatori dello spettacolo Craig Thomas e Carter Bays avevano originariamente immaginato otto stagioni per raccontare questa storia. Allora come è nata la tanto criticata nona stagione di How I Met Your Mother?



L’intero cast pensava che l’ottava stagione, ordinata dalla CBS nel 2011, sarebbe stata l’ultima ma poiché lo show riscuoteva ancora un buon successo di pubblico la rete ci ripensò. I contratti degli attori dovevano essere rinegoziati, tutti erano a bordo del progetto, ma c’era un problema con Jason Segel che in quel momento voleva concentrarsi sulla sua carriera cinematografica e avere più tempo per prepararsi a girare I Muppet.



Il processo di negoziazione è stato difficile ma alla fine la rete e i produttori hanno convinto Segel a fare un'altra stagione e la CBS ha annunciato il rinnovo poco dopo l'accordo contrattuale con l’attore.



Durante il processo di negoziazione, Thomas e Bays hanno continuato con il loro piano originale nel caso in cui la serie fosse finita con l’ottava stagione. Questo piano prevedeva che Victoria si rivelasse la Madre in How I Met Your Mother, poiché era un personaggio apparso in più stagioni, conosciuto dal pubblico e con cui Ted aveva costruito il rapporto migliore tra le sue ex-fidanzate. Ci sarebbero state evidenti lacune nei dettagli di continuità collegati al personaggio, ma questo era il piano.

Alla fine però abbiamo ottenuto Cristin Milioti nel ruolo della “Madre” tanto attesa, apparsa nel finale dell’ottava stagione e diventata un pilastro nella nona, entrando subito nel cuore dei fan che avrebbero voluto una presenza sullo schermo maggiore per il personaggio.

Il finale di How I Met Your Mother ha diviso i fan, ma la nona stagione nonostante tutto è stata importante per chiudere alcune trame rimaste in sospeso e darci Tracy nel ruolo della Madre anche se per poco tempo, dato che muore a causa di una malattia non rivelata.



