How I Met Your Mother, svelato il mistero della collana di Lily e Zoey

I fan più attenti di How I Met Your Mother hanno notato un piccolo dettaglio che accomuna Lily Aldrin (Alyson Hannigan) e una fiamma di Ted, Zoey Pierson entrata in scena nella sesta stagione.

Zoey è diventata un personaggio ricorrente nella sesta stagione di How I Met Your Mother, all'inizio era una nemica giurata di Ted (Josh Radnor) per aver protestato contro la distruzione di The Arcadian, uno storico hotel di New York che era anche il luogo in cui si stava costruendo il nuovo progetto di Ted.

Nel corso del tempo, il loro odio reciproco si è trasformato in un'amicizia e, infine, in una relazione romantica. Zoey era sposata con il Capitano (Kyle MacLachlan) e anche dopo la separazione, Ted si sentiva il "cattivo" della situazione.

Alla fine, però, la relazione di Ted e Zoey non è riuscita a sopravvivere alle discussioni e ai disaccordi che circondavano il progetto dell'architetto, quindi in seguito si sono lasciati.



Nella sesta stagione di How I Met Your Mother vediamo Zoey indossare un ciondolo a forma di osso a forcella che avevamo già visto nella serie: quella collana era la stessa che Lily indossava nel pilot del 2005, potete confrontare le immagini in calce alla notizia.

Alcuni potrebbero pensare che fosse solo una coincidenza o una decisione del reparto styling, ma c'era in realtà un motivo preciso dietro la ricomparsa della collana.

La spiegazione di come Zoey ha ottenuto la collana è arrivata ben tre stagioni prima e per coglierla occorre fare un rewatch dello show.



Nel diciannovesimo episodio della terza stagione intitolato Tutto in vendita (Everything must go), Marshall e Lily avevano bisogno di trovare $ 1.500 per riparare il pavimento inclinato nel loro appartamento, una delle gag più divertenti della serie.

Per trovare il denaro, Marshall ha suggerito a Lily di vendere alcuni dei suoi abiti firmati su un sito web chiamato lilyandmarshallselltheirstuff.com, ma non era molto soddisfatta dell'idea. Piuttosto che perdere alcuni dei suoi vestiti, Lily ha deciso di vendere alcuni dei suoi dipinti e si è scoperto che Zoey era una fan di Lily.



Infatti quando Zoey è diventata amica della banda ha rivelato di essere una fan di Lily e che ha persino acquistato alcuni dei suoi dipinti. Sebbene non esplicitamente dichiarato, sembra molto probabile che Lily abbia ceduto alle richieste di Marshall e offerto alcuni dei suoi effetti personali sul sito web, compresi i gioielli: quando Zoey ha acquistato i quadri quindi potrebbe aver acquistato anche la collana facilmente identificabile.



Questo easter egg e l’attenzione ai dettagli rende la serie ancora più accattivante, ci vorrebbero più reawatch per cogliere tutte le battute e i riferimenti spiritosi inclusi nello show, per questo motivo la serie non invecchia mai e continua ancora a stupire.



Avevate notato questo dettaglio sulla collana? Fatecelo sapere nei commenti!



