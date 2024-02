How to become the dark lord: il regista di Godzilla vs Kong annuncia una serie tv sci-fi

Legendary Television ha acquisito I diritti per la trasposizione sul piccolo schermo del romanzo di fantascienza di prossima uscita How to Become the Dark Lord (and Die Trying). Il progetto sarà guidato da Adam Wingard, già regista del MonsterVerse e promette di essere una boccata d’aria fresca per tutti gli amanti del genere.

Dopo aver riportato le ultime indiscrezioni a proposito dell’adattamento di Neuromante, torniamo ad occuparci di fantascienza per parlare di un nuovo prodotto televisivo che verrà trasposto dalla nuova opera di Django Wexler, autore statunitense celebre per le proprie saghe fantasy.

Legendary ha infatti vinto l’asta riguardante i diritti del romanzo in uscita nel maggio 2024, superando una concorrenza agguerrita e pronta a lavorare con Adam Wingard nel ruolo di produttore.

How to Become the Dark Lord (and Die Trying) segue le vicende di una giovane donna del nostro universo intrappolata in un loop temporale in un reame governato da un Oscuro Signore. Stanca di morire ancora e ancora, decide di diventare lei stessa l’Oscuro Signore, mettendo su una vera e propria rivoluzione.

Viste le premesse, la storia narrata nel libro è descritta come l’incontro tra Ricomincio da Capo e Guardiani della Galassia, puntando a stravolgere e a prendersi gioco delle dinamiche classiche della fantascienza e del fantasy.

Ricordando che Wingard sta lavorando anche al sequel di Face/Off come sceneggiatore e regista e in attesa di scoprire qualcosa di più a proposito di questo nuovo adattamento letterario, non possiamo che lasciarvi con il trailer di Godzilla x Kong - Il Nuovo Impero.