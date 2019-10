How To Get Away With Murder 6: il personaggio di Vivian raccontato dall'attrice Blake

L'arrivo di Vivian (Marsha Stephanie Blake) è uno dei momenti più attesi della sesta stagione, che sarà anche l'ultima: finalmente tutte le questioni in sospeso ed i segreti di How To Get Away With Murder verranno a galla. A pochi episodi dalla fine, Blake racconta i lati più controversi del suo personaggio.

Il personaggio fa la sua prima apparizione alla fine della premiere della sesta stagione, durante la quale veniamo a conoscenza della sua storia: Vivian è la madre di Gabriel (Tegan Price) nonché moglie tradita di Sam, che abbandona lei ed il figlio per Annalise (Viola Davis). A rendere ulteriormente sfaccettato il ruolo sono la sua tossicodipendenza e (perché no?) l'avere problemi con l'FBI.

Vivian non è certo una donna facile, ma Blake è entusiasta della parte e di poter collaborare ad una serie di cui è fan. Nell'intervista ad Enterteinment Weekly esplora alcuni dei suoi lati più intimi, soprattutto quelli che riguardano il rapporto con Sam ed Annalise e alla domanda "Vivian ha sofferto alla scomparsa di Sam? Cosa si nasconde dietro il suo bisogno di scoprire la verità sulla sua morte?", risponde:

"Anche se sono passati tanti anni, le circostanze della loro separazione hanno lasciato una ferita tutt'ora aperta. Adesso scopre che non potrà mai avere un confronto che possa darle pace con l'uomo che aveva tanto amato e il rivedere Gabriel, identico a suo padre, immagino le provochi un sentimento di amore e risentimento allo stesso tempo. Vuole scoprire la verità sulla morte di Sam, ma nel modo di chi ha perso una persona importante, nonostante i sui tradimenti e le bugie. Tutto ciò che le resta sono le risposte che sente di meritare e il possibile coinvolgimento di Annalise è un'ulteriore sprono ad andare avanti."

L'attrice prosegue mettendo a nudo il rapporto madre-figlio: Vivian non esita un secondo a chiedere a Gabriel spiegazioni sull'assassinio del di lei compagno e i sentimenti si mescolano in modo sempre più complesso, rendendo impossibile instaurare una fiducia reciproca. "Non se ci si possa veramente fidare di qualche personaggio dello show, ognuno nasconde segreti e anche la verità assume diverse sfaccettature ed interpretazioni a seconda di chi la racconti. [...] La relazione tra Vivian e Gabriel è più fragile che mai, ma sono convinta che voglia davvero proteggere suo figlio, specialmente da Annalise. Penso che si stia davvero impegnando, ma quando si uniscono anche le droghe e l'FBI ad una situazione così complicata nulla è semplice."

Blake, che ha finalmente dato un volto alla madre di Gabriel, si è preparata al ruolo per più di anno dopo la nomination agli Emmy per la miniserie pluripremiata When They See Us alla cui recensione vi rimandiamo, intanto rumors affermano che How To Get Away With Murder non avrà un lieto fine per tutti.