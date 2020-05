How to Get Away With Murder 6: sale la tensione per il finale tra bugie e colpi di scena

Mancano pochi giorni all'ultima puntata di stagione per How To Get Away With Murder 6, stagione conclusiva della serie thriller della ABC, e la tensione è palpabile dopo la puntata 6x14 trasmessa il 7 maggio, che ha lasciato ancora più punti di domanda ai telespettatori. Chi mente, chi dice la verità?

Ma rivediamo cos'è successo nella puntata appena andata in onda, "Annalise Keating Is Dead": per la prima volta la protagonista della serie tv Annalise Keating si trova in una posizione di vulnerabilità, con l'avvio del processo per omicidio a suo carico.

Tutti i nodi vengono al pettine: l'FBI riesce a convincere Connor e Michaela a testimoniare contro Annalise, anche se l'inaspettato ritorno di Laurel sconvolge i piani della coppia e vanifica la loro collaborazione federale. Infatti Annalise contratta l'appoggio di Laurel, attenuando così la posizione giudiziaria di Annalise.

Laurel e Frank si incontrano e si scopre il primo colpo di scena della puntata: Frank è figlio di un tradimento tra Sam e Hannah. Sappiamo che Hannah era importante per impedire l'incriminazione di Annalise, e nelle ultime scene di "Annalise Keating Is Dead" si insinua il dubbio che forse il suo non è stato poi un semplice suicidio.

In un climax perfetto, questa penultima puntata di stagione di "How to Get Away With Murder", insomma, ci regala un punto di vista unico su tutti i personaggi. Vengono abbattute le fragili difese dei personaggi, che escono allo scoperto con tutte le loro sfumature, più o meno perverse. Ognuno, in fondo, ha a cuore soltanto il proprio tornaconto, e fa il suo gioco tra bugie e verità.

Cosa ci aspetta dall'ultima puntata, intitolata "Stay"? Sicuramente i colpi di scena non sono terminati ed erano già previsti esilaranti epiloghi per il finale di "How To Get Away With Murder". E la star della serie ABC Viola Davis rivela i rischi presi dalla show tv.