How To Get Away With Murder: si avvicina la fine della serie con protagonista Viola Davis?

Dopo l'ufficialità di How To Get Away With Murder 6, la serie con protagonista Viola Davis sembra avvicinarsi alla sua conclusione, soprattutto dopo le rivelazioni del finale della quinta stagione.

Continuano gli omicidi della serie TV dell'emittente televisiva ABC, la scia di sangue collegata al personaggio di Annalise Keating sembra aver attirato l'attenzione degli agenti dell'FBI. La posizione della protagonista della show, conosciuto in Italia col titolo Le Regole del Delitto Perfetto, diventa sempre più precaria e sono in molti a pensare che la sesta sarà la stagione in cui, in un modo o nell'altro, verrà risolto il mistero degli omicidi commessi nella zona di Philadelphia. La presenza dell'agenzia investigativa federale renderà molto più complicato nascondere i crimini di cui sono colpevoli i personaggi, anche se sono alcuni fan iniziano ad ipotizzare che il ritardo dell'FBI sia stato causato dalla presenza di un poliziotto corrotto al suo interno.

Riuscirà il personaggio di Viola Davis a cavarsela di nuovo? Scriveteci cosa ne pensate con un commento alla notizia. Se invece non conoscete ancora l'opera, ecco la nostra anteprima della prima stagione di How To Get Away With Murder, serie TV creata da Shonda Rimes, già famosa per il suo lavoro in Grey's Anatomy, disponibile in Italia sul canale Fox di Sky.