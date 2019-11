How to Get Away With Murder: il creatore parla del finale autunnale dell'ultima stagione

Negli Stati Uniti siamo alle battute conclusive degli episodi autunnali di How to Get Away With Murder, serie tv con protagonista Viola Davis nei panni di Annalise Keating, avvocato difensore e docente di diritto penale. Lo show non ha lesinato colpi di scena in questa prima parte dell'ultima stagione che si concluderà definitivamente nel 2020.

Il finale di metà stagione offre uno sguardo agli eventi che circondano la laurea in giurisprudenza dei Keating Four oltre ai dettagli sulla scomparsa di Laurel (Karla Souza), rivelando l'identità dell'informatore dell'FBI e aggiungendo un altro cadavere al bilancio delle vittime dello show.

I Keating Four hanno già affrontato molti drammi nel corso delle puntate ma il finale autunnale riserva altre sorprese, come raccontato da Pete Nowalk, creatore dello show:"Le loro vite sono finite, serve lanciarsi in questi sei episodi finali. Tutto è cambiato e non si può tornare indietro. Le persone dovranno prendere delle decisioni reali sulla propria vita".



"La cosa divertente nello scrivere gli episodi della notte degli omicidi è che non devi controllarti affatto. Puoi semplicemente lasciarti andare, e anche i personaggi si sono scatenati. Vedremo molto di tutto questo, scopriremo di più su Laurel, scopriremo chi è l'informatore dell'FBI che ha lavorato contro il nostro team. E alzeremo la posta in gioco su tutto. Non voglio rivelare troppo ma ci sarà un cadavere e quando ciò accadrà sarà tutto finito". Lo showrunner aveva promesso che verranno date tutte le risposte ai fan e Nowalk ha avvisato che non tutti i personaggi avranno un finale felice.

Hot to Get Away With Murder arriverà con la sesta stagione su Fox dal 27 novembre.