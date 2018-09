How to Get Away with Murder: ecco il trailer della quinta stagione

ABC ha diffuso per la visione in streaming l’atteso trailer della quinta stagione di How to Get Away with Murder, serie che vede ancora protagonista il Premio Oscar Viola Davis.

Il trailer mostra alcuni degli eventi maggiori che accadranno nel corso della stagione, come il matrimonio tra Connor e Oliver, l’introduzione del nuovo personaggio regular di Gabriel Maddox, interpretato da Rome Flynn, e anticipa la possibile morte di uno dei personaggi.

How to Get Away with Murder, come noto, segue la storia di Annalise Keating, professoressa alla Middleton University e avvocato specializzato nella difesa dei criminali, che insieme a cinque dei suoi studenti viene coinvolta in una rete di omicidi. Nella quinta stagione, Annalise tornerà all’università per la prima volta dopo aver vinto la sua causa alla Corte Suprema.

Nel cast tornano Billy Brown come Detective Nate Lahey, Jack Falahee come Connor Walsh, Aja Naomi King come Michaela Pratt, Matt McGorry come Asher Millstone, Karla Souza nei panni di Laurel Castillo, Charlie Weber in quelli di Frank Delfino, Liza Weil come Bonnie Winterbottom e Conrad Ricamora in quelli di Oliver Hampton.

Creata da Pete Nowalk (Scandal, Grey’s Anatomy), Shonda Rhimes (Scandal, Grey’s Anatomy) e Betsy Beers (Scandal, Grey’s Anatomy), How to Get Away with Murder tornerà sugli schermi americani a partire dal prossimo 27 settembre sulla rete ammiraglia americana ABC.