How to Get Away With Murder, Nowalk avvisa: 'non tutti avranno un finale felice'

How to Get Away With Murder giungerà alla conclusione con la sesta stagione e, in vista dei nuovi episodi, Peter Nowalk, il creatore dello show, ha fornito qualche anticipazione su cosa aspettarci, avvisando gli spettatori che non ci sarà un happy ending per tutti.

L'autore televisivo è stato intervistato da Entertainment Weekly e ha raccontato di voler chiudere ogni punto della storia. "Non mi piace l'idea di lasciare le cose in sospeso. Avrete chiarezza. Questo vale per le relazioni romantiche, la trama e i crimini. Ma attenzione, perché nessun personaggio andrà nella direzione che vi aspettate".

Come anticipato dal trailer dello show con protagonista Viola Davis, diversi personaggi dovranno capire come comportarsi e come rispondere ai propri misfatti. Cosa meritano come conseguenza delle proprie azioni? Usando le parole di Nowalk, "cosa li renderà felici?". La risposta dell'autore è che "scappare dai propri peccati non significa che sarai felice". In più ha aggiunto: "abbiamo 15 episodi per far capire a ogni personaggio cosa desidera per se stesso, e nel fare questo dovranno crescere. Ogni personaggio affronterà un viaggio interiore per provare a capire chi è. Non tutti avranno un finale felice".

La stagione conclusiva di How to Get Away With Murder andrà in onda a partire dal 26 settembre su AMC. In Italia dovrebbe arrivare sul canale Fox di Sky, come avvenuto per le stagioni precedenti.