How to Get Away With Murder è stato rinnovato per la Stagione 6, adesso è ufficiale! Leggiamo cosa ha da dire la produzione in merito a questa bella notizia: tutte le dichiarazioni, come sempre, dopo il salto!

Dopo il cliffhanger con cui si è conclusa la Stagione 5 dello show, dunque, sembrava scontato che How to Get Away With Murder venisse rinnovato per un nuovo blocco di episodi. Ora che abbiamo avuto l'ufficialità, però, non possiamo che esserne contenti, nonché leggere le dichiarazioni di Pete Nowalk, showrunner della serie.

"Sono così entusiasta di potervelo rivelare! Non ho potuto dirvelo prima, non potevo rivelarvelo la scorsa settimana, ma ora posso, e adoro l'idea che lo show sia stato rinnovato. Non l'ho detto a nessuno, semplicemente mi sono seduto e ho continuato a scrivere, e ovviamente mi piacerebbe continuare a farlo per sempre, ma al tempo stesso sono anche eccitato per il finale che ho in mente!"

Le parole di Nowalk lasciano presagire che, forse, il finale della serie con protagonista Viola Davis potrebbe giungere molto presto. Che proprio la Stagione 6 segni il termine della produzione? Stiamo a vedere, ma intanto godiamoci l'annuncio e attendiamo l'esordio dei nuovi episodi.