How to Get Away With Murder: lo showrunner promette che verranno date tutte le risposte

La sesta stagione di How to Get Away With Murder sarà quella finale e lo showrunner Peter Nowalk ha promesso che i fan riceveranno tutte le risposte e che niente verrà lasciato in sospeso.

L'autore aveva già parlato di come negli ultimi episodi non tutti i personaggi avranno un finale felice e aveva anticipato di voler chiudere tutte le trame aperte. Nowalk è tornato ad affrontare la questione, riferendosi anche a una delle domande più grandi, ossia quella contenuta nel titolo dello show con protagonista Viola Davis. Come farla franca con un omicidio? "Non so se puoi riuscirci davvero" ha dichiarato lo showrunner, "di sicuro non so se tutti i personaggi possono farcela".



Nel corso della serie sono trascorsi all'incirca tre anni, un periodo molto breve se consideriamo una vita intera e i diversi personaggi dovranno "decidere cosa vogliono essere e per cosa vogliono battersi, che sia la giustizia - e dunque la confessione dei loro peccati- o il tentare di fuggire e magari essere divorati dai sensi di colpa". La nuova stagione fornirà questa risposta e ognuno dovrà "rispondere alla domanda per sé stesso".

Ci saranno tanti conflitti, dunque e potrebbe anche esserci la morte di qualcuno: "queste persone hanno vissuto sotto alti livelli di stress, al punto che è difficile conviverci e non penso che riusciranno a sopravvivere tutti".



La sesta stagione di How to Get Away With Murder debutterà il 26 settembre, mentre in Italia dovrebbe arrivare in seguito sul canale Fox di Sky, che per il momento non è coinvolto nella scadenza dei diritti, come avvenuto per le licenze di altri canali che non saranno più visibili sulla pay-tv.