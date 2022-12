Howard Stern attacca Harry e Meghan dopo la docu-serie Netflix: 'Sono dei piagnucoloni'

Harry & Meghan è lo show Netflix del 2022 ma a quanto pare, il documentario dedicato ai Sussex è stato mal digerito da Howard Stern che ha usato parole piuttosto dure nei confronti dei due ex membri della famiglia reale inglese.

Secondo il celebre conduttore infatti, i due apparirebbero solo come dei piagnucoloni che passano tutto il tempo a lamentarsi della troppo tradizionale monarchia inglese e sul trattamento da questa ricevuto.

"È stata dura", ha detto Stern sul questo show targato Netflix. "Io non l'avrei di certo visto, ma mia moglie vuole guardarlo, quindi, sai, abbiamo spettacoli che guardiamo insieme ma devo dire che i due vengono rappresentati come delle puttane piagnucolose. Devo ammetterlo, proprio non capisco".

Il conduttore ha poi aggiunto: "Ho capito che il principe Harry è incazzato con la monarchia per sua madre. L'hanno trattata come una merda... mi dispiace per il principe Harry che ha perso sua madre e tutto il resto. Quindi ha tutto il mio supporto in quel senso. Ma Gesù Cristo, quando quei due iniziano a lamentarsi e bla bla bla, e poi mi ritrovo q vedere due persone che continuano a urlare: 'Volevamo la nostra privacy, volevamo che la stampa ci lasciasse in pace'. E poi sono stati loro a vendere tutto a Netflix, mostrandoti la loro figli e la loro vita. Sono come i Kardashian ma più noiosi. Sai cosa intendo?".





Ricordiamo che l'uscita della docu-serie su Harry & Meghan era stata ritardata in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta ma a quanto pare, visto il modo in cui la chiacchieratissima coppia viene dipinta, questa scelta non è riuscita a far apprezzare maggiormente dal pubblico i Sussex.