Howard The Duck, Disney+ al lavoro su una nuova serie animata? Gli ultimi rumor

Dopo che Hulu ha cancellato la serie animata di Howard The Duck firmata da Kevin Smith, sembra che il celebre papero possa tornare ad avere uno show tutto suo grazie a Disney+. O almeno, così dicono i rumor.

Come riporta CBR, un utente anonimo di 4Chan avrebbe rivelato che Disney e Marvel Animation sarebbero al lavoro su una serie animata di Howard The Duck che verrà annunciata il 12 novembre in occasione del Disney+ Day e dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming nel 2024.

Inoltre, Seth Green che gli ha già prestato la voce anche per Guardiani della Galassia Vol. 2 e la serie animata What If...? sarebbe di ritorno in cabina di doppiaggio. +

Come ribadisce anche il sito, c'è da prendere con le pinze un tale rumor, vista la dubbia affidabilità della fonte, ma l'idea in sé potrebbe non essere così assurda.

Dopotutto, Howard il Papero è sempre un stato un personaggio popolare del lore Marveliano, e visto anche il suo recente ritorno sugli schermi e il successo che ha avuto una produzione come What If...?, è possibile che siano in programma più spin-off dedicati a quegli ero e villain a cui non si può dedicare abbastanza spazio nel progetto principale.

In fondo Disney ha da poco annunciato uno spin-off di WandaVision su Agatha Harkness... Perché dunque non una serie animata sull'amico Howard?