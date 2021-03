Howard The Duck, Kevin Smith rivela: 'Il Darkhold avrebbe avuto un ruolo centrale'

Nei giorni scorsi Kevin Smith è tornato a parlare di Howard The Duck, la serie da lui prodotta cancellata lo scorso anno. Nello scorso episodio del suo podcast FatMan Beyond, il regista ha raccontato che la serie avrebbe avuto un taglio decisamente diverso da quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Il Darkhold sarebbe stato un elemento centrale.

Il libro di incantesimi dell'Arcidemone e Elder God Chthon, noto anche come The Book of Sins, è piuttosto noto nel mondo Marvel ed è tornato d'attualità anche grazie a WandaVision, dove (attenzione agli spoiler) molti credono di averlo avvistato nel seminterrato di Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

"Avrebbe giocato un ruolo centrale nella nostra serie animata Howard The Duck" ha spiegato Kevin Smith. "Quello era l'unico modo per lui di tornare a casa, quelle pagine sparse del Darkhold. Ho visto WandaVision e se quel libro è davvero il Darkhold, mi sembra un motivo sufficiente per uccidere Howard The Duck proprio lì."

In ogni caso, se la serie è stata cancellata a causa di WandaVision, Kevin Smith ha già "perdonato" i Marvel Studios, dal momento che si è molto appassionato al nuovo show con Elizabeth Olsen. "Ricordate, stiamo entrando in un'era in cui Kevin Feige ha gli show Marvel su Disney+, e saranno dannatamente fantastici. Tutto ciò che ho sentito su WandaVision è incredibile" aveva detto in precedenza il regista di Clerks, e a quanto pare non è rimasto deluso.