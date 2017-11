Howards End: primo trailer per la miniserie con Hayley Atwell

BBC One ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, miniserie tratta dal romanzo di E.M. Forster e con protagonista

Già adattato per il grande schermo da James Ivory nel suo Casa Howard con Anthony Hopkins e Emma Thompson, questa versione per la televisione britannica è stata scritta da Kenneth Lonergan, reduce dal successo di Manchester by the Sea, e diretta da Hettie Macdonald.

Nel cast, oltre alla Atwell, troviamo anche Philippa Coulthard, Matthew MacFayden, Joseph Quinn, Julia Ormond, Tracey Ullman, Alex Lawther e Miles Jupp. La miniserie esordirà questa sera sulla BBC e approderà sul mercato statunitense nel 2018 grazie a Starz.

“Ho già adattato dei romanzi per i miei film”, ha spiegato Lonergan, “e la maggior parte del lavoro riguarda capire cosa eliminare e come permettere al libro di sopravvivere in un formato molto più breve, quindi aver avuto queste quattro ore per sperimentare è stato meraviglioso”.