HoYeon Jung: chi è la splendida giocatrice 067 di Squid Game? Tutto su di lei

Andiamo alla scoperta del nuovo astro nascente della tv, HoYeon Jung salita alla ribalta mondiale grazie all’enorme e incredibile successo della serie Netflix Squid Game che continua ad incantare migliaia di spettatori in tutto il mondo.

L’attrice sudcoreana nata nel 1994 ha interpretato il ruolo di Kang Sae-byeok o n.067 in Squid Game, in cui 450 persone povere competono fino alla morte per l'allettante premio di 45,6 miliardi di (28 milioni di sterline).



Oltre ad avere una fiorente carriera di attrice davanti a sé, HoYeon è stata molto apprezzata dall'industria della moda per anni infatti ha iniziato la sua carriera di modella all'età di 16 anni ed è apparsa in Korea's Next Top Model nel 2013.



Parlando con Herald POP, HoYeon ha spiegato come ha ottenuto il ruolo in Squid Game. La ragazza si trovava a New York per la settimana della moda quando le è stato chiesto di inviare un’audizione per il suo ruolo in Squid Game. Presto le è stato chiesto di mollare tutto e volare in Corea per un'audizione di persona perché aveva conquistato il regista e gli addetti al casting.



Nonostante abbia evidentemente ottenuto il ruolo, HoYeon ha parlato di "un'ondata di pressione e paura" che l'ha travolta, spiegando che "volevo essere certa del motivo per cui il regista mi aveva scelto".



"Il regista mi ha detto: 'Ho scelto te perché sei già perfetta come Sae Byeok.' Quella frase mi ha fatto pensare che anche se non sono così brava a recitare, sarebbe problematico se non fossi in grado di fare quello che normalmente faccio a causa del mio nervosismo e disagio, e sono stata in grado di superare gli ostacoli."



Per quanto riguarda il suo futuro come attrice, ha detto: “Non ho obiettivi come attrice. Voglio migliorare ogni giorno e mantenere un ritmo costante senza mai perdere la determinazione a lavorare sodo. Potrò vacillare molto, ma lavorerò molto duramente e andrò avanti".



Sempre durante l'intervista con Herald POP, Jung ha detto che il suo ragazzo Lee Dong Hwi, anche lui attore, è "molto orgoglioso del successo di Squid Game".



Ha iniziato a sfilare sulle passerelle internazionali nel 2016, facendo la sua prima apparizione importante alla sfilata della primavera 2017 della cerimonia di apertura durante la New York Fashion Week. Da allora ha sfilato per artisti del calibro di Marc Jacobs, Alberta Ferretti, Fendi e Louis Vuitton.



HoYeon è stata recentemente annunciato come Global House Ambassador di Louis Vuitton per moda, orologi e gioielli e da quando Squid Game ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming, ha guadagnato oltre 13 milioni di follower, il che la rende l'attrice sudcoreana più seguita su Instagram. Insomma, la serie Netflix ha davvero cambiato la vita della giovane attrice e modella che ora è in totale ascesa! Voi la conoscevate già prima di Squid Game? Vi è piaciuta la sua performance? Fatecelo sapere nei commenti!



