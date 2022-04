HoYeon Jung, la star di Squid Game in una nuova serie tv: ecco di cosa si tratta

HoYeon Jung, l'attrice coreana che si è fatta conoscere presso il grande pubblico grazie all'eccezionale successo di Squid Game, prenderà parte al fianco di Lily-Rose Depp e Renate Reinsve nella nuova serie prodotta da A24 intitolata The Governesses.

Jung interpreterà una delle tre governanti protagoniste, dopo aver vestito i panni di Kan Sae-byeok, ruolo che le è valso la vittoria di uno Screen Actor's Guild Awards al suo debutto nel mondo della recitazione televisiva.

The Governesses diretto da Joe Talbot, sarà un adattamento dell'omonimo romanzo di Anne Serre, secondo Variety. Il libro segue le vicende di tre giovani governanti che ignorano per lo più i loro doveri di domestiche per dedicarsi ad avventure di altro tipo con molta disinvoltura, libere dallo sguardo indiscreto della società vivendo protette nella loro casa di campagna recintata.

Nel frattempo però, proseguono i lavori per Squid Game 2, e visto il destino di Kan Sae-byeok possiamo affermare che HoYeon Jung non vi prenderà parte. Ci sarà molto da pazientare per i nuovi episodi visto che il regista dello show Netflix ha rivelato di essere attualmente impegnato in altre produzioni. La data di uscita di Squid Game 2 è molto lontana, la serie non arriverà prima del 2024.

Siete felici per questa nuova fase lavorativa dell'attrice coreana? Ditecelo nei commenti.