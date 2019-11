HSMTMTS: il cast racconta le nuove canzoni e le connessioni con le originali in una clip

L'inizio di qualcosa di nuovo, ma senza dimenticare il passato: High School Musical: The Musical: The Series è arrivato su Disney+ assieme alla sua musica.

Vecchio e nuovo si incontrano in High School Musical: The Musical: The Series, la nuova serie di Disney+ che ha appena debuttato sulla piattaforma streaming, anch'essa lanciata oggi.

Tim Federle, lo showrunner della serie, si era già espresso sulla volontà di innovazione di HSMTMTS seppur nel rispetto dei film originali, e la clip diffusa oggi da Variety sembrerebbe proseguire su questa linea.

Lo stesso Federle e i giovani protagonisti dello show, Olivia Rodrigo (Nini) e Joshua Bassett (Ricky) in primis, raccontano infatti le loro canzoni, spiegando come fosse necessario un equilibrio tra i vecchi e i nuovi brani.

"Non c'è modo di mettere su una produzione di High School Musical senza cantare le [iconiche] canzoni. Le canzoni sono fantastiche, e sono invecchiate benissimo" spiega Federle, mentre nel video vediamo Olivia/Nini intonare delle strofe di The Start Of Something New, cantata nel film originale da Vanessa Hudgens e Zac Efron.

"Metà dei brani sono quelli dei film originali, e metà sono nuovi" afferma Bassett, per introdurre, poco dopo, I Think I Kinda You Know, il primo brano originale con cui veniamo a contatto, in cui Nini cerca di esprimere i suoi sentimenti per Ricky. "È la canzone che Nini gli dedica prima che si lascino. Lo ha un po' spaventato [sentirsi] dire 'Ti Amo'" dichiara la Rodrigo.

Poco dopo però vediamo Bassett intonare la stessa melodia, mentre nella scena successiva vediamo Julia Lester (Ashlyn) seduta al pianoforte - un po' come Kelsi (Olesya Rulin) nella trilogia originale - , in una delle sue scene preferite, come racconta lei stessa, nella quale intona un altro nuovo brano, Wondering.

Insomma, il mix perfetto tra il passato e il presente/futuro di High School Musical.

High School Musical: The Musical: The Series andrà in onda ogni venerdì su Disney+.