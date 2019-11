Hugh Laurie è un capitano spaziale nel trailer di Avenue 5

Hugh Laurie è la star principale della nuova comedy targata HBO, dal titolo Avenue 5, di cui è stato pubblicato in queste ore il primo trailer ufficiale. Lo show è stato creato da Armando Iannucci. Laurie ha collaborato recentemente con Iannucci anche al cinema, con il film imminente The Personal History of David Copperfield.

Avenue 5 racconta la storia di Ryan Clark, capitano di una nave spaziale, che sembra avere la situazione in pugno, fino a quando un incidente provoca dei problemi tecnici che gli fanno perdere il controllo.

La serie è ambientata tra una quarantina d'anni, quando il sistema solare sarà accessibile a tutti.

Nello show troviamo anche Josh Gad nei panni di Herman Judd, costruttore dell'Avenue 5, con Zach Woods nelle vesti di Matt Spencer, l'uomo a capo dei rapporti con i clienti, desideroso di concludere il suo ultimo viaggio e ottenere una promozione sulla Terra.



Hugh Laurie è diventato famoso grazie al ruolo del cinico dottor Gregory House, nella serie tv Doctor House. L'attore recentemente ha recitato anche nello show Catch-22, miniserie composta da 6 episodi, al fianco di George Clooney e Kyle Chandler.

Al cinema ha recitato nel 2018 nel film Holmes & Watson - 2 de menti al servizio della regina, per la regia di Etan Cohen.

Ora una nuova avventura, in una serie targata HBO, di solito sinonimo di qualità. Nel cast anche Himesh Patel.