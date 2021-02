Hugh Laurie: come ottenne il ruolo di Dr. House? La storia del suo ingaggio

Dr. House ha stravolto totalmente la concezione di medical drama televisivo dedicandosi non solo ai pazienti, ma anche alla ricerca quasi investigativa delle malattie.

La sceneggiatura, dopotutto, prendeva ampi spunti da Sherlock Holmes e questo ha permesso a Dr. House di andare avanti per ben otto stagioni. L'enorme successo, però, è dovuto anche alla memorabile interpretazione di Hugh Laurie, e oggi scopriamo in che modo l'attore ha ottenuto il ruolo.

Laurie, infatti, non era la prima scelta per i produttori dello show. Cercavano un attore drammatico, mentre Laurie era un attore comico, e cercavano un attore americano mentre Laurie era britannico. È stato l'insolito nastro del provino dell'attore a fargli vincere il ruolo. Laurie era in Namibia al momento delle riprese di Flight of the Phoenix quando ha inviato una cassetta di audizione autoprodotta e totalmente improvvisata. Per aumentare l'autenticità, ha filmato il nastro nel bagno del suo hotel perché, come successivamente ha rivelato, "era l'unico posto con abbastanza luce".

A quanto pare questo gli permise di ricevere uno dei ruoli più importanti della sua intera carriera con tanto di vittoria di un Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica.

In ogni caso, in questo momento, cosa sta facendo Hugh Laurie dato che la serie Dr. House è terminata?