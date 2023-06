Hugh Laurie compie 64 anni: 'I cattivi? Hanno charme'

Nonostante abbia passato buona parte della sua carriera vestendo i panni del cinico Dr. House, Hugh Laurie ha sempre avuto una particolare dedizione verso i ruoli da cattivo. Come molti attori, il fascino del "male" sembra spingere tutti a cercare personaggi con questo tipo di complessità.

Se nel celebre medical drama veste i panni di un dottore dai metodi molti singolari, il pubblico lo ha visto diverse volte anche vestire i panni di villain in piena regola. Una delle sue ultime interpretazioni nel quale ha maggiormente lavorato su questo tipo di personaggio è stato The Night Manager. La serie, con protagonista Tom Hiddleston, lo vedeva nei panni di Roper, un gangster che cerca di eliminare il suo peggior (e più pericoloso) nemico.

L'attore inglese è sempre stato un interprete capace di dedicare anima e corpo ai suoi personaggi. La zoppia di Dr. House provocò a Laurie seri problemi fisici, costretto a mantenere quel tipo di postura per lungo tempo durante le riprese. Parlando della sua abitudine di interpretare personaggi negativi, Laurie ha commentato con un semplice "Il diavolo ha charme". L'attore, infatti, in The Night Manager incarna il male puro fatto di vizi, ricchezza e violenza.

Nel frattempo secondo alcune indiscrezioni sarebbe il lavorazione una seconda stagione di The Night Manager con protagonisti Tom Hiddleston, Hugh Laurie ed Elizabeth Debicki. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!