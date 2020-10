Hugh Laurie è un politico spietato nel trailer di Roadkill, nuova serie targata PBS

PBS ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Roadkill, nuova serie thriller che vedrà come protagonista Hugh Laurie nei panni di un politico "carismatico che si è fatto da sé" di nome Peter Laurence.

"L'ambizione e la corruzione non conoscono limiti in questo nuovissimo thriller politico" si legge nella descrizione del filmato, che potete visionare all'interno della pagina.

Questa invece la sinossi ufficiale diffusa da The Wrap: "La vita pubblica e privata di Peter sembra andare a pezzi, o meglio: è stata fatta a pezzi dai suoi nemici. Mentre la sua vita personale emerge pericolosamente a galla, Peter non è turbato né da un senso di colpa né dal rimorso, e percorre abilmente il filo tra la gloria e la catastrofe camminando di portare avanti la sua agenda mentre altri complottano per abbatterlo."

Creata da Michael Keillor e scritta da David Hare (The Hours), la serie vede nel cast anche Helen McCrory (Peaky Blinders), Saskia Reeves, Iain De Caestecker, Pip Torrens, Millie Brady, Danny Ashok e Sidse Babett Knudsen, per un debutto previsto il 1° novembre su PBS.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Ovviamente vi terremo aggiornati sull'eventuale arrivo della serie in Italia. Intanto, vi rimandiamo ai ruoli di Hugh Laurie dopo Dr. House.