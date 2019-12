Hugh Laurie protagonista del primo full trailer di Avenue 5, il nuovo show di HBO

Hugh Laurie è il capitano della Avenue 5 nella nuova serie della HBO, dal titolo Avenue 5 e in programma da gennaio sul network americano. In queste ore è stato diffuso il primo full trailer dello show creato da Armando Iannucci, autore di un'altra serie di grande successo per la televisione a stelle e strisce, Veep, con Julia Louis-Dreyfus.

La première di Avenue 5 è fissata per il prossimo 19 gennaio ed è descritta come una comedy sul turismo spaziale ambientata quarant'anni nel futuro. Quando la nave incontra improvvisamente delle difficoltà tecniche, spetta al Capitano Ryan Clark e al suo equipaggio calmare i passeggeri scontenti e trovare un modo per affrontare gli imprevisti a bordo, che siano o no adatti ad affrontarli.



Nel cast dello show Josh Gad interpreta Herman Judd, l'uomo che sta dietro all'impero di Avenue 5, tra hotel e fitness club, mentre Zach Woods, Suzy Nakamura, Kyle Bornheimer, Ethan Phillips e Nikki Amuka-Bird completano il resto del cast.

Tra le novità di HBO per l'anno nuovo spicca anche la serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope, giunta alla sua seconda stagione, con John Malkovich e Jude Law nel cast.

Hugh Laurie è noto in tutto il mondo grazie al personaggio del dottor Gregory House nella serie medical, Dr. House - Medical Division, nella quale ha recitato per otto anni, dal 2004 al 2012.

Con Armando Iannucci ha lavorato di recente anche nel film The Personal History of David Copperfield.

Da poco è entrato nel cast di Avenue 5 anche Himesh Patel mentre pochi giorni fa, prima del full trailer, era stato rilasciato il teaser della serie con Hugh Laurie.