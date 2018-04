Hugh Laurie si è unito al cast della serie limitata Hulu Catch-22

Solo tre mesi dopo cheha cancellato la serie tvtornerà sul servizio di streaming per un ruolo chiave nella serie limitata in sei parti Catch-22

Laurie interpreterà il Maggiore de Coverley, un "ufficiale dello squadrone della base aerea di Pianosa. Presenza nobile e leonina, come un generale della Guerra Civile, de Coverley balla al ritmo del suo stesso tamburo. È Guardato con soggezione dagli uomini. Passa il suo tempo a lanciare ferri di cavallo, ad ascoltare il jazz sul suo fonografo, a mescolarsi martini e ad affittare appartamenti per gli ufficiali di ogni nuova città che gli americani prendono." Di seguito potete trovare la descrizione ufficiale di Hulu per la serie limitata:

"Basata sul romanzo omonimo di Joseph Heller con lo stesso nome, Catch-22 è la storia dell'incomparabile e astuto scansafatiche Yossarian (Christopher Abbott), un bombardiere della US Air Force nella seconda guerra mondiale che è furioso perché migliaia di persone che non ha mai incontrato stanno cercando di ucciderlo. Ma il suo vero problema non è il nemico, ma piuttosto il suo esercito che continua ad aumentare il numero di missioni che gli uomini devono compiere per completare il loro servizio. Tuttavia, se Yossarian tentasse di evitare i suoi incarichi militari, si troverebbe in violazione del Catch-22, una sinistra regola burocratica che specifica che la preoccupazione per la propria sicurezza di fronte a pericoli che sono reali e immediati è il processo di una mente razionale; un uomo è considerato pazzo se continua volentieri a compiere pericolose missioni di combattimento, ma una richiesta di rimozione dal dovere è una prova di sanità mentale e quindi lo renderebbe ineleggibile per essere sollevato dal dovere."

Oltre a interpretare il Colonnello Cathcart, George Clooney dirigerà la serie in sei parti con Grant Heslov, entrambi produttori esecutivi. Altri EP includono Richard Brown e Steve Golin, così come gli scrittori Luke Davies e David Michod. Anche Ellen Kuras produrrà Catch-22 e dirigerà due episodi.