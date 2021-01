Hulk Hogan critica i suoi primi eredi nella WWE: 'Non erano ancora pronti'

In attesa di tornare ad entusiasmare il pubblico nello speciale Raw Legends Night, il grande Hulk Hogan ha avuto modo di ripercorrere la storia della sua carriera, senza risparmiare critiche ad una certa generazione della WWE.

"Credo che la cosa più importante in questo ambiente sia conservare l'aspetto artistico e assicurarsi che la generazione successiva, con i wrestler del successivo decennio, sia pronta. C'è stato un periodo in cui andavo forte, negli anni '80, poi all'improvviso arrivarono gli anni '90 e giunse il momento di passare il testimone, ma non andò come previsto", ha rivelato il wrestler in un'intervista per India Today.

Quando una grande leggenda lascia il ring, c'è bisogno che qualcuno di pari livello si incarichi di portare avanti lo spettacolo. Purtroppo ci fu più di qualche difficoltà per avviare tale processo, dato che a cavallo del decennio le cose iniziarono a cambiare e nei primi anni '90 la WWE venne coinvolta in uno scandalo legato all'uso di steroidi, che portò ad una revisione pesante degli stipendi e all'abbandono di diversi wrestler.

"Non c'era qualcuno che fosse pronto a fare da guida in quel periodo, abbiamo saltato una generazione. C'è voluto del tempo per passare un testimone che sarebbe dovuto essere passato alla fine degli anni '80. Abbiamo provato con un paio di ragazzi, a mettergli il cinturone alla vita e tutto il resto, ma non erano pronti. Non erano pronti come successe con John Cena, The Rock, Stone Cold".

Hogan afferma infine che i lottatori più importanti devono riuscire a portare avanti le storyline per un lungo periodo e devono essere capaci di entusiasmare il pubblico, senza abbandonare la nave prima del tempo. Per fortuna arrivò il periodo d'oro della WWE e la situazione si risollevò. Un personaggio chiave fu Triple H, lodato anche da Ric Flair.