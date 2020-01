Hulkling farà il suo debutto nel MCU con WandaVision?

In attesa di sapere la data di uscita di WandaVision dopo che è stata anticipata di recente al 2020, sono emerse in rete diversi rumor sulla possibile presenza di un volto noto dei fumetti Marvel.

Secondo quanto riportato ieri dallo scooper Daniel Ritchman e The Geek WorldWide, infatti, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un giovane dai 16 ai 23 anni per interpretare un certo Teddy, personaggio descritto come "uno Skrull che ha bisogno dello S.W.O.R.D. per rimanere al sicuro sulla terra." Neanche a dirlo, in caso di conferma, si tratterebbe del debutto di Teddy Altman aka Hulkling nel Marvel Cinematic Universe.

In seguito ai due report, è arrivata oggi una conferma (sempre rimanendo nel campo dei rumor) da parte del sito The Illuminerdi, che ha affermato che il casting sarebbe relativo proprio a WandaVision, uno dei titoli più attesi della Fase 4 del MCU anche per via del suo potenziale impatto sul resto della saga (soprattuto per quanto riguarda Doctor Strange 2).

Facciamo notare che, in caso di conferma ufficiale, si tratterebbe del secondo membro dei Giovani Vendicatori ad esordire nel MCU dopo Cassie Lang, la figlia di Ant-Man. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una versione live-action di Hulkling? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo come sempre di prendere la notizia "con le pinze" in attesa di conferme o smentite ufficiali.