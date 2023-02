Hulu, Bob Iger parla della possibile vendita delle quote: 'Tutto è sul tavolo'

Il ritorno alla Disney di Bob Iger ha portato a grandi rivoluzioni. L'ultima sarebbe la possibilità di vendere le quote Hulu acquistate diversi anni fa dal gigante dell'intrattenimento. Nonostante non sia mai stata dichiarata la cosa, Iger sembra che al momento la stia tenendo in considerazione.

"Tutto è sul tavolo in questo momento" ha detto il CEO, all'indomani di un annuncio di quasi 7000 licenziamenti e un taglio di 5 miliardi al budget. Hulu, che prevalentemente lavora su prodotti dedicati a contenuti più maturi e casa di serie di successo come Only Murders in the Building e The Handmain's Tale, è anche uno dei fiori all'occhiello della Disney per quanto riguarda la qualità delle serie tv. Iger, nonostante sembri essere molto fiero della cosa, ha tentennato molto riguardo i costi di acquisto di un accordo fatto con Comcast diversi anni fa.

Secondo l'accordo infatti, la Disney dovrebbe acquistare il restante 33% delle quote Hulu nel momento in cui Comcast lo richiedesse dopo il 2024. Si parla di quasi 9 miliardi di uscite. "Non siamo disposti a rilasciare dichiarazioni anticipate al riguardo", ha detto Iger, rispondendo ad alcune voci circolate. "Quindi non ho intenzione di speculare sul fatto di essere un acquirente o un venditore". Il ritorno di Bob Iger come CEO Disney ha causato un boom in borsa che, nonostante il debito che attualmente ha la Disney, ha portato un pò di fiducia in azienda.

I problemi economici che al momento sta affrontando la Disney pare abbia portato a diversi rinvii. Pare addirittura che il ritorno di Bob Iger abbia fatto slittare i film programmati sui nuovi Avengers. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!