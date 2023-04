Hulu, il CEO Disney Bob Iger parla del futuro della piattaforma

In una recente intervista a TIME, il CEO della Disney Bob Iger ha parlato del futuro di Hulu. Sembra infatti che la Disney sia costretta ad assumere la piena proprietà della celebre piattaforma lanciata nel 2007.

Dopo il mandato di Bob Chaped e la decisione del consiglio di amministrazione di sostituirlo con il suo predecessore, infatti, resta da chiedersi quali saranno le prossime mosse. "Possediamo circa due terzi di Hulu" ha dichiarato Iger, "e Comcast ha la restante parte. In realtà, hanno tutto il diritto di darci la loro parte, o, in altre parole, costringerci a comprarli. Se decidono di intraprendere una strada simile, noi non abbiamo altra scelta all'infuori di acquistarli". A questo punto, una domanda sorge spontanea: e se Comcast rilevasse la quota Hulu della Disney?

In un'altra occasione, ha invece commentato il gran numero di tagli al personale: "La dura realtà di colleghi e amici che lasciano la Disney non è certo una dinamica che prendiamo a cuor leggero. Questa azienda ospita i dipendenti più talentuosi ed efficienti, perché molti di voi scelgono di portare la passione per la Disney nel rispettivo lavoro. Tutto ciò contribuisce alla sensazionalità del nostro lavoro. Al contempo, però, rende molto difficile dire addio alle persone a cui vogliamo così bene. Ecco perché desidero offrire i miei più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti a tutti i dipendenti che se ne vanno, soprattutto considerando i numerosi contributi e la devozione alla nostra amata compagnia".

Ha infine concluso: "Nei momenti difficili, dobbiamo sempre fare quello che è necessario per garantire che Disney possa continuare a offrire tutto lo spettacolare intrattenimento al pubblico di tutto il mondo, ora e per moltissimo tempo a venire. Sappiate che i partner e i responsabili delle risorse umane si impegnano tantissimo nel garantire supporto e agevolezza in ogni singola fase del processo".

A quanto pare, dopo il rinuncio di Universal Disney dovrà staccare un grosso assegno per Hulu...