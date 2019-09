Hulu sarebbe estremamente soddisfatta della nuova serie Marvel, Helstrom

Il giorno dopo la notizia che Hulu avrebbe deciso di non produrre più la serie tv live-action su Ghost Rider, ecco spuntare un giudizio diametralmente opposto per quanto riguarda un'altra delle serie Marvel in programmazione sulla piattaforma, Helstrom.

C'è ancora molta delusione tra i fan di Ghost Rider per quanto accaduto solo la scorsa sera, ma se non altro, le news in arrivo oggi da oltreoceano fanno ben sperare per il destino di almeno un'altra serie Marvel.

Helstrom, il secondo show annunciato come appartenente a una serie di live-action in produzione alla Marvel Television denominata Adventure into Fear dallo stesso Presidente della compagnia, Jeph Loeb, si starebbe dimostrando alquanto soddisfacente per la piattaforma che lo ospiterà, Hulu.

La serie tv diretta da Paul Zbyszewski, infatti, dovrebbe iniziare la produzione e le riprese dei primi episodi già dal prossimo 7 ottobre, e una decisione finale riguardo il casting dei ruoli principali, quelli di Daimon e Ana Helstrom, sarebbe imminente.

I due antieroi sono i figli di un misterioso e potente serial killer, come descritto anche nei casting call, e "rintracceranno e daranno la caccia al peggio che l'umanità ha da offrire".

Helstrom dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming Hulu (recentemente acquisita dalla Walt Disney Company) nel 2020.