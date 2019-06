Hulu, James Purefoy in una serie sulla guerra civile in Siria

Si intitola Fertile Crescent la serie tv composta da otto episodi ordinata da Hulu e con protagonista James Purefoy . La piattaforma di streaming recentemente acquistata da Disney porta avanti il suo progetto di rafforzare i propri contenuti con sceneggiature e voci originali puntando sul drama ambientato durante i conflitti in Siria.

La serie creata da Maria Feldman, Amit Cohen, Eitan Mansuri e Ron Leshem sarà diretta da Oded Ruskin e prodotta da Spiro Films, Masha Productions, Haut et Court TV Fremantle, Arte France e Versus Production.

Riguardo alla trama, sappiamo che lo sfondo della vicenda è quello della guerra civile in Siria, e che gli eventi sono raccontati dal punto di vista di Antoine (Purefoy), un uomo di origini francesi alla ricerca della sorella. Durante la sua missione, Antoine verrà in contatto con delle guerriere curde, donne fiere e incubo dell'ISIS, e con loro attraverserà il territorio occupato da questi ultimi. Tra avventurieri, spie, anarchici e vittime innocenti, Antoine incontrerà una una grande varietà di persone e assisterà a una moltitudine di eventi dalle conseguenze universali.

"Ci sentiamo fortunati per avere l'opportunità di scrivere di un mondo pieno di donne coraggiose in grado di cambiare la storia, di avere a fare con storie personali accattivanti, il tutto mentre esploriamo alcuni degli eventi più tragici e strazianti degli ultimi decenni. Siamo estremamente entusiasti di lavorare a una serie con un team proveniente da ogni parte del mondo e così talentuoso, appassionato e devoto" avrebbero dichiarato due dei creatori dello show, Cohen e Leshem.

E lo stesso entusiasmo sembra aver avuto Hulu nei confronti del progetto, come dimostrano le parole del Vice Presidente per lo sviluppo dei contenuti della piattaforma, Jordan Helman: "Dal momento in cui abbiamo avuto in mano il copione iniziale, siamo rimasti folgorati. Abbiamo colto al volo l'opportunità di partecipare a questo progetto, e non vediamo l'ora di lavorare con questo team dall'incredibile talento per portare questa visione coraggiosa e provocatoria sullo schermo".