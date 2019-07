Hulu è al lavoro su una serie tv da Guida Galattica per gli autostoppisti

Il romanzo Guida Galattica per gli Autostoppisti diventerà presto una serie tv. Come riporta in esclusiva Deadline, Hulu è al lavoro per un adattamento del cult di fantascienza di Douglas Adams, nato come serie radiofonica e divenuto un punto fermo della cultura britannica e non solo.

Il progetto proviene da ABC Signature, la divisione via cavo / streaming di ABC Studios, e vede coinvolti il prolifico showrunner Carlton Cuse (Lost, Jack Ryan, Locke & Key) e lo sceneggiatore Jason Fuchs (Wonder Woman).

Guida galattica per gli autostoppisti, che ha avuto una serie di sequel ed è stato tradotto in più di 30 lingue, ha per protagonista Arthur Dent, un inglese che dopo la distruzione della Terra da parte dei Vogon si ritrova a vagare per l'universo orientandosi col libro cui si riferisce il titolo, il cui slogan è "Don't panic".

L'esplosivo mix di fantascienza e umorismo è una delle ragioni del successo del libro, i cui diritti sono detenuti dalla Disney. Il romanzo ha avuto un adattamento cinematografico nel 2005 (leggi qui la recensione di Guida galattica per autostoppisti), in cui Arthur Dent è interpretato da Martin Freeman. Fanno parte del cast anche Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Stephen Fry e Alan Rickman.

Carlton Cuse è considerato uno dei migliori showrunner degli ultimi vent'anni. Tra i suoi lavori, oltre a quelli citati, vanno menzionati Jack Ryan rinnovato per la terza stagione e Bates Motel.