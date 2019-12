Hulu non produrrà più la serie su Le Cronache dei Vampiri

Sembrava andare tutto per il meglio per la serie TV dedicata ai libri scritti da Anne Rice: Le Cronache dei Vampiri aveva trovato uno showrunner e qualche settimana fa l'account Facebook dello show aveva aggiornato gli utenti sui lavori in corso. Sembra che qualcosa sia andato storto, in quanto Hulu non produrrà più la serie.

Secondo quanto riporta un insider anonimo, il sito streaming americano avrebbe annullato il lavoro fatto finora, anche se non ne sono stati rivelati i motivi. Non tutto è perduto per i fan dei vampiri, in quanto l'azienda avrebbe messo in vendita i diritti per lo show, dando la possibilità ad un altro network di produrre una serie dedicata ai personaggi nati dalla penna della scrittrice nativa di New Orleans.

Il primo volume, edito nel 1976 e intitolato "Intervista col Vampiro" ha avuto da subito un grande successo, creando così le basi per una delle saghe più importanti nel genere horror. Meno successo ha avuto il film omonimo del 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas, che ha portato allo sviluppo di un seguito nel 2002, con un modesto guadagno al botteghino.

Così dopo che l'annuncio della serie TV su Le Cronache dei Vampiri aveva riacceso le speranze degli appassionati, tutti i fan delle gesta del vampiro Lestat e di Louis dovranno sperare che i diritti vengano acquisiti da un altro network.