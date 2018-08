Hulu prepara il revival di Veronica Mars con Kristen Bell?

Veronica Mars potrebbe tornare, ancora una volta, con l'attrice Kristen Ball di nuovo nei panni dell'iconico personaggio che l'ha resa popolare più di dieci anni fa in televisione.

Variety conferma che il creatore del serial, Rob Thomas, e la Warner Bros. TV stanno sviluppando un revival televisivo di Veronica Mars da lanciare sulla piattaforma digitale Hulu. Anche se l'accordo non sarebbe concluso, Variety conferma che Kristen Bell tornerà sicuramente a rivestire i panni della protagonista. Bell non interpreta il personaggio da quattro anni; al momento non è chiaro se gli altri membri del cast torneranno anch'essi nel revival.

Questo revival si complica per via dell'impegno di Bell in The Good Place e, stando a Variety, Hulu starebbe lavorando intorno agli impegni dell'attrice per permetterle di partecipare ad entrambe le produzioni, con la possibilità di rendere Veronica Mars una miniserie di dieci episodi soltanto.

Veronica Mars è stato lanciato nel 2004 su UPN e vedeva Bell nei panni di un'adolescente che provava a fare la detective. Il suo primo caso vedeva la possibile risoluzione dell'omicidio della sua amica, con nel mezzo altri piccoli casi da risolvere. La serie è durata tre stagioni e 60 episodi prima di essere cancellata. Nel 2013, Bell e Thomas hanno lanciato una campagna Kickstarter per realizzare un film uscito nel 2014.