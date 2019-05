Hulu produrrà la serie antologica North American Lake Monsters

Il noto servizio di video on demand produrrà una serie TV antologica basata sulla raccolta di romanzi North American Lake Monsters, dello scrittore americano Nathan Ballingrud.

Per la piattaforma Hulu, che lo scorso maggio è stata acquisita da Disney, si tratta dell'ennesimo progetto su base antologica degli ultimi anni, dopo Castle Rock prodotto da J.J. Abrams e ispirato alla cittadina immaginaria che fa da sfondo a molti dei personaggi ideati da Stephen King, e Into the Dark della casa di produzione Blumhouse.

In North Ameican Lake Monsters, Ballingrud racconta una serie di storie infarcite di atmosfere gotiche e misteriose, in cui sono presenti elementi mistici accompagnati da incontri con creature come vampiri, lupi mannari e angeli decaduti. Il libro, rappresenta l'esordio letterario per lo scrittore, mentre è la seconda trasposizione audiovisiva di una sua opera, dopo l'uscita nel 2019 del film Wounds, adattamento del romanzo The Visible Fith.

La serie, che sarà composta da otto episodi, è prodotta da Annapurna Television, ed è frutto dell'idea di Mary Laws, che si occuperà anche della sceneggiatura. Tra i suoi lavori precedenti figura anche la sceneggiatura di The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, oltre alla serie Preacher. Come regista è stato scelto Babak Anvari, che sarà produttore esecutivo insieme a Lucan Toh.

Ricordiamo infine che tra le prossime serie in programma su Hulu, ci sarà anche il revival di Veronica Mars che debutterà il prossimo 26 luglio.