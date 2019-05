Hulu produrrà una serie TV basata su Gli Occhi del Drago, libro di Stephen King

Tutti coloro che, dopo il finale di Game of Thrones sarà andato in onda tra poche ore, si sentiranno orfani di fantasy, sappino che non ci vorrà molto prima che possano tornare in mondi del genere. Hulu ha infatti annunciato la produzione di un adattamento televisivo de Gli Occhi del Drago, celebre romanzo di Stephen King.

Grazie a quanto riportato da Deadline, sappiamo che Seth Grahame-Smith (che ha già lavorato con LEGO Batman Movie) sarà lo showrunner a capo del progetto e che sta già lavorando sulla sceneggiatura del primo episodio. Lo studio di produzione sarà Fox 21, mentre a Grahame si aggiungono David Katzenberg, Bill Haber, Roy Lee e Jon Berg come produttori esecutivi.

Grahame-Smith ha poi commentato la nascita del progetto:

"Sono davvero entusiasta di lavorare nel mondo di Stephen King insieme a Hulu, che ha alle spalle un numero impressionante di adattamenti ispirati a lavori di King. L'obiettivo di questa serie è di restituire un'atmosfera completamente diversa da qualunque altra trasposizione di un libro di Stephen King, grazie soprattutto al materiale originale di quello che è l'unico e solo libro fantasy che l'autore abbia mai scritto, con re e spade e principesse e tutto il resto. Onoreremo sia lo spirito del romanzo che la sua eredità".

Gli Occhi del Drago fu pubblicato da King nel 1984. L'avete mai letto? Intanto, proprio Stephen King sta seguendo molto appassionatamente Game of Thrones. Di recente, peraltro, King ha difeso GOT contro le ingiurie dei fan.