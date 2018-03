Hulu ha rifiutato il pilot della serie tv Locke & Key, ma c'è ancora speranza

L'atteso adattamento TV live-action della serie di fumetti horror Locke & Key suè ufficialmente a un punto morto. In una recente intervista, l'attriceha detto che ha girato un pilot per la serie, ma che il servizio di abbonamento in streaming non lo ha accettato.

Locke & Key nasce da un'idea di Joe Hill (il figlio di Stephen King) e dell'artista Gabriel Rodriguez. La serie horror di graphic novel segue la vita di tre fratelli che ritornano nella loro casa di famiglia dopo la morte del padre. Scoprono che la casa è piena di misteriosi segreti, così come di chiavi che sbloccano le porte che portano al soprannaturale. Hulu ha dato il via libera al pilot nel 2017, e sono seguite notizia per tutto l'anno, come le aggiunte al cast di Mathis, Owen Teague, Danny Glover, Jackson Robert Scott e Nate Corddry. Lo scrittore di Lost e collaboratore di lunga data di J.J. Abrams, Carlton Cuse, ha adattato la storia del pilot, con la regia di Andy Muschietti (Mama, IT).

Sebbene il progetto sembrasse promettente, Mathis ha confermato in un'intervista a Culture Vultures che il pilot della serie Locke & Key non è stato rilevato dal servizio di streaming, dicendo semplicemente "Ho fatto un pilot per Hulu chiamato Locke & Key ma non è stato raccolto da Hulu." Mathis ha dichiarato, tuttavia, che i produttori stanno ancora vendendo il pilot ad altri potenziali servizi, tra cui Apple, Amazon e Netflix.

Locke & Key ha già una sordida storia di adattamento. Dimension Films ha originariamente acquistato i diritti per un film, ma nel 2010 ha perso i diritti, passati a DreamWorks. Lo studio aveva intenzione di creare una serie televisiva prodotta da Stephen Spielberg. Alla fine, il progetto è finito alla 20th Century Fox. Quello studio ha girato un pilot con Sarah Bolger, Nick Stahl, Jesse McCartney e Ksenia Solo. Il pilot è stato proiettato al Comic-Con di San Diego del 2011 con reazioni per lo più positive dal pubblico. A causa dei costi crescenti della produzione, però, Fox ha deciso di non produrre una serie completa.

Con Hulu, un adattamento live-action di Locke & Key alla fine sembrava una cosa sicura, ma ora sembra che potrebbe non accadere affatto (di nuovo), o almeno non su Hulu.