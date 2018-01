Hulu rinnova per una seconda stagione Marvel's Runaways

Mentre in USA si preparano per il gran finale della prima stagione di Runaways ha confermato ad Entertainment Weekly di aver rinnovato per una seconda stagione lo show.

La seconda stagione di Runaways sarà composta, nuovamente, da 13 episodi. Il serial, ispirato ai fumetti della Marvel, è stato sviluppato da Josh Schwartz insieme a Stephanie Savage; nella serie sei adolescenti scoprono che i loro genitori sono i "cattivi" e fanno parte di un'associazione non proprio dalla parte dei buoni. I sei dovranno allearsi tra loro per combatterli.

Prodotto dalla Marvel insieme ad ABC Signature e Fake Empire Productions, Runaways vede per protagonisti i giovanissimi Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta. Oltre a loro troviamo "gli adulti" Angel Parker, Randy Sands, Brittany Ishibashi, James Yaegashi, Kevin Weisman, Brigid Brannagh, Annie Wersching, Kip Pardue, James Marsters, Ever Carradine e Julian McMahon.

Per la seconda stagione, ovviamente, molti si aspettano una 'svolta' nel personaggio di Alex Wilder, cosi come lo era nei fumetti e il suo interprete, Rhenzy Feliz, aveva cosi dichiarato: "Ne ero consapevole prima che finissi per accettare il ruolo. Ho fatto le mie ricerche sui fumetti; Ho guardato Wikipedia. Ho esaminato e scoperto la svolta alla fine del primo volume. Ho visto cos'era, ma tutti gli script che stavo ricevendo non si prestavano necessariamente a questo scopo. Certo, non lo so ancora, esattamente. E non sarei in grado di dirlo, ma voglio dire che se hai visto i primi cinque episodi, ci sono momenti in cui potresti essere in grado di vedere alcune sottigliezze, ma non giocano un grande ruolo nella stagione per Alex."