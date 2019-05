Hulu rinnova per una seconda stagione le serie PEN15 e Ramy

La piattaforma di streaming Hulu ha annunciato il rinnovo ufficiale, per una seconda stagione, delle serie tv PEN15 e Ramy. Le star di PEN15, Maya Erskine e Anna Konkle, torneranno con quattordici nuovi episodi mentre la serie tv Ramy è stata rinnovata ufficialmente per una nuova stagione che sarà composta da dieci episodi.

Maya Erskine e Anna Konkle hanno co-creato lo show PEN15 e insieme interpretano una loro versione tredicenne, quando la scuola media si rivela il peggiore dei loro incubi nell'anno 2000.

Hulu descrive lo show come 'la scuola media come realmente è andata. Erskine e Konkle interpretano le versioni di loro stesse, tredicenni emarginate nel 2000, circondate da tredicenni, dove la miglior giornata della tua vita può trasformarsi in in quella peggiore con un solo colpo di penna'.

La serie è prodotta da Andy Samberg, Akiva Schaffer e Jorma Taccone.



Ramy è stata co-creata dalla star Ramy Youssef insieme ad Ari Katcher e Ryan Welch, e racconta la storia di un egiziano-americano di prima generazione che affronta un viaggio spirituale nel suo quartiere in New Jersey. La serie racconta da una prospettiva diversa le difficoltà di vivere intrappolati in una comunità musulmana che pensa che la vita sia tutta una prova morale e una generazione occidentale che ritiene che la vita non abbia conseguenze.

Hulu ha cancellato due show dal proprio pacchetto recentemente ma alcune serie sono state rinnovate, a dimostrazione del buon riscontro che la piattaforma sta avendo nell'ultimo periodo; tra gli show più attesi anche The Act con Patricia Arquette.