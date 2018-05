Hulu rinnova la serie TV The Handmaid's Tale per una terza stagione

Ormai è ufficiale: Hulu ha deciso di rinnovare la sua serie TV drammatica e distopica The Handmaid’s Tale per una terza stagione, che si conferma così una delle produzioni più importanti in assoluto per il servizio di streaming: un successo consolidato dai due Golden Globe e dagli 8 Emmy Award vinti dal giorno della sua premiere.

L'annuncio del rinnovo dello show è arrivato ad una sola settimana dal debutto della sua seconda stagione, dopo una prima molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. Tra i premi che si è aggiudicato figurano due Golden Globe, uno per la migliore serie televisiva drammatica e l'altro per la miglior attrice in una serie drammatica vinto da Elisabeth Moss.

The Handmaid’s Tale è ispirato al romanzo Il Racconto Dell'Ancella della scrittrice canadese Margaret Atwood, un racconto distopico incentrato su Gilead, una società dominata da una teocrazia totalitaria dai forti valori patriarcali in grado di sovvertire e spodestare il governo degli Stati Uniti.

Nel cast della serie TV troviamo Alexis Bledel, che interpreta i panni di Emily, una professoressa del college che si ritrova suo malgrado non solo ad essere madre, ma anche ad avere una compagna, tutto questo prima della guerra; una situazione che le comporterà purtroppo una serie di punizioni a dir poco crudeli.