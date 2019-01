Hulu svilupperà una serie basata su un racconto dello sceneggiatore di Bird Box e Arrival

E' Deadline a rendere noto che Hulu ha dato il via libera per una nuova serie visiva basata su Simultaneous, un racconto breve scritto dallo sceneggiatore di Arrival e Bird Box Eric Heisserer.

Lo show è descritto come un detective thriller cerebrale che include la rigenerazione di vite passate. Secondo il report la compagnia di streaming avrebbe strappato un assegno da sei cifre per portare a casa il progetto. La sceneggiatura dell'adattamento è stata affidata a Colby Day.

La serie sarà prodotta da Heisserer e Lawrence Grey, entrambi produttori insieme a James Wan dell'horror Lights Out - Terrore nel buio, film che ha incassato globalmente oltre 148 milioni di dollari. Kate Smith e Jordan Helman supervisioneranno il progetto per conto di Hulu.

Heisserer arriva dal recente successo di Bird Box, la pellicola thriller/horror con Sandra Bullock che con oltre 45 milioni di visualizzazioni è diventato il film Netflix più visto nei primi sette giorni di programmazione. In passato Heisserer ha scritto anche la sceneggiatura di pellicole come Final Destination 5, il prequel de La Cosa, lo stesso Lights Out, Extinction, e Hours, film che ha anche diretto lui stesso. Tra i suoi progetti futuri troviamo Bloodshot, cinecomic targato Sony che vede Vin Diesel nei panni del protagonista Ray Garrison.