Hulu, Universal rinuncia ma Disney 'dovrà staccarci grosso assegno'! 25 miliardi?

Caso chiuso. Dopo i tentativi di rilevare i ben due terzi delle quote di Hulu, attualmente in possesso di Disney, Comcast NBCUniversal abbandona il colpo di mano e decide di cedere le sue quote restanti. Ma il CEO Jeff Shell conosce il valore della transazione e si aspetta "che stacchino un grosso assegno". Si parla di 25 miliardi...

Le cose vanno piuttosto bene per la Walt Disney Pictures, anche se solo negli ultimi tempi. L’interregno di Bob Chapek non piaceva agli azionisti (e non solo), ma il ritorno dello storico CEO Bob Iger ha dato alle azioni Disney un’iniezione del +8% a Wall Street. Nel frattempo, la major si trova a controllare sempre più servizi di streaming e altri studios. L’acquisto di Fox per la cifra record di 71 miliardi di dollari le ha portato tantissime IP: le restanti Marvel rimaste fuori dal MCU (Fantastici 4 e X-Men), sitcom come Simpsons e Futurama e ovviamente Avatar attualmente in espansione.

L’acquisto di Fox le aveva inoltre assicurato i due terzi delle azioni di Hulu, nata come partecipata. Ora Disney ne controlla il pacchetto di maggioranza, ma un terzo restava a NBCUniversal. E in termini di risorse, nonostante ci fosse grande interesse da parte di quest’ultima, sarebbe stato molto più difficile che Comcast rilevasse Hulu da Disney – acquistando il pacchetto di maggioranza – piuttosto che il contrario. E infatti ora la situazione si è ribaltata, con Comcast evidentemente non interessata a mantenere un controllo partecipato su Hulu – della serie “tutto o niente” – e decisa quindi a cedere il proprio terzo rimanente.

Ma le condizioni saranno salate. Secondo un contratto fra le major precedentemente stipulato, la Disney potrebbe essere costretta a rilevare quella quota entro il gennaio 2024. Conscio della posizione di forza e di un accordo fra le parti risalente al 2019, il prezzo minimo di acquisto di Hulu ammonterebbe a 25 miliardi di dollari. Per questo, il CEO Jeff Shell fa sapere: “Noi abbiamo una proposta e loro lo vogliono. Pensiamo che Hulu valga un sacco di soldi perché è venduto su una base di controllo completo, come se lo stessi mettendo all'asta. E penso che non ci siano indizi che possa accadere altro se non Disney che ci stacca un grosso assegno per l’asset entro il 2024".

Secondo voci di corridoio, Bob Chapek sarebbe stato interessato ad acquistare Hulu ben prima del 2024, così da abbattere il prezzo. Quindi la dichiarazione di Comcast di voler acquistare Hulu potrebbe essere stato uno specchietto per le allodole fin da subito, così da frenare le pressioni Disney e riportarla ai suoi obblighi contrattuali sui 25 miliardi.