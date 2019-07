Human Discoveries: Anna Kendrick e Zac Efron sono primitivi nel trailer della serie

Facebook Watch ha diffuso in streaming il trailer della sua nuova e attesa serie d'animazione, riservata a un pubblico di adulti, con protagonisti Anna Kendrick e Zac Efron: Human Discoveries.

I due attori principali prestano la loro voce a Gary e Jane. Ambientata 10.000 anni fa, Human Discoveries ha per protagonista una comunità di primitivi all'alba della civiltà umana, dove ovviamente saranno i primi a scoprire l'utilità di elementi quali il fuoco e la ruota, ma più che altro li vedremo alle prese con altre "priorità" umane che li riconducono a comportamenti più della nostra di epoca: li vedremo creare dell'arte, ubriacarsi, parlare di moda, di razzismo e inoltre, cosa che lascerà decisamente confuse le parti coinvolte, scopriranno la monogamia.

Nel resto del cast vedremo Lamorne Morris (New Girl) nei panni di Trog, Jillian Bell (Rough Night) in quelli di Minerva, Paul Scheer (Fresh Off the Boat), Lisa Kudrow (Friends, The Comeback), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Ed Begley, Sam Richardson e James Adomian.

La produzione di Human Discoveries è affidata a ShadowMachine e a Ninjas Runnin Wild (la casa di produzione di Zac Efron). ShadowMachine ha già prodotto cartoni di successo come “BoJack Horseman” e “Robot Chicken” ed è attualmente al lavoro su pinocchio di Guillermo del Toro, un film animato in stop motion che vedremo su Netflix.

Questa prima stagione dello show targato Facebook Watch farà il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 16 luglio.

Prossimamente rivedremo la Kendrick nuovamente impegnata come doppiatrice per il sequel di Trolls in arrivo nel 2020, mentre Zac Efron, dopo essere stato il serial killer Ted Bundy nel biopic di Netflix, è stato anche nel cast di The Beach Bum, l'ultima regia di Harmony Korine in Italia attualmente ancora inedita.