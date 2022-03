Human Resources: ecco il trailer dello spin-off di Big Mouth con Hugh Jackman

É stato recentemente annunciato l'arrivo di uno spin-off di Big Mouth, che sarà intitolato Human Resources. Adesso è finalmente è stato pubblicato un trailer, in cui sentiamo Hugh Jackman che dà la voce a Dante, un "seducente angelo della dipendenza" che passa il suo tempo con Emmy the Lovebug, doppiata da Aidy Bryant.

Human Resources arriverà il 18 Marzo, ed è il frutto di un accordo tra Netflix e i produttori di Big Mouth. A differenza di quest'ultimo, però, il nuovo show si sposterà dal mondo degli adolescenti a quello degli adulti, e racconterà la vita quotidiana delle creature - Hormone Monsters , Depression Kitties, Shame Wizards ecc – che hanno il compito di guidare gli esseri umani in tutto il percorso di vita, dalla pubertà alla genitorialità fino agli anni del crepuscolo. Dunque in questo caso le protagoniste diventano le creature, che mostreranno i loro lati profondamente umani.

Oltre ai già citati Hugh Jackman e Aidy Bryant, nel cast ci sarà anche il ritorno di Nick Kroll, Maya Rudolph e David Thewlis, che riprendono i loro ruoli di Big Mouth. E c'è di più, perché vedremo (o meglio, sentiremo) anche Helen Mirren nei panni della "famosa Shame Wizard Rita St. Swithens", Lupita Nyong'o come Asha the Shame Wizard, Chris O'Dowd nel ruolo di Flanny the Lovebug e Harvey Guillen come Jose the Spider Receptionist e altri personaggi umani doppiati da Ali Wong, Janelle Monáe, Mike Birbiglia e Tim Robinson.