Hunters, Saul Rubinek risponde alle critiche sulla 'troppa violenza' della serie Amazon

Da qualche giorno su Amazon Prime Video è disponibile Hunters, serie prodotta da Jordan Peele in cui Al Pacino guida un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York del 1977. Tra i titoli televisivi più attesi questo inizio 2020, lo show ha fatto parlare di sé anche per il suo livello di violenza.

Una violenza che, come accaduto nei mesi scorsi con il Joker di Todd Phillips, ha fatto storcere il naso a molti per un eccessivo utilizzo. Parlando con Digital Spy della sua esperienza nella serie Amazon, però, il membro del cast Saul Rubinek ha spiegato di pensarla diversamente.

"Sai, quando un film o una serie tv sono leggeri, a volte per diversi motivi la violenza viene enfatizzata" ha detto l'attore, interprete di Murray Markowitz nella serie. "A volta funziona, e altre volte no. Penso che il nostro show voglia assolutamente andare oltre e affrontare il problema della violenza. So che la violenza è qualcosa di grave, ma stiamo parlando di un tempo in cui le persone cercavano di vendicarsi per l'omicidio - l'omicidio organizzato - di ebrei, omosessuali, gitani, comunisti o chiunque volesse. Milioni di persone."

Rubinek ha poi spiegato che in Hunters la violenza "non viene in alcun modo romanticizzata" ma invece "cerca di essere provocatoria."

"Se lo show trattasse semplicemente di violenza - sì, forse potrebbero avere ragione... Ma non è quello il punto. Parla delle conseguenze" ha aggiunto. "Mostrare la brutalità della violenza come vendetta personale è in linea con una serie che vuole trattare le estreme, profonde conseguenze dell'uso della violenza come metodo per affrontare ciò che è accaduto in passato."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra prima impressione su Hunters e al trailer Rated-R della serie Amazon.