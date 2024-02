Hunter Schafer, la star di Euphoria è stata arrestata: cosa è successo?

Hunter Schafer, modella e attrice nella serie Euphoria e nel prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente, è stata arrestata lunedì durante una manifestazione che chiedeva un 'cessate il fuoco' a Gaza. Il raduno al quale ha partecipato era stato organizzato da Jewish Voice for Peace, al Rockefeller Center a New York.

La scelta del luogo era legata alla presenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Late Night with Seth Meyers. L'organizzazione attivista ha confermato poco fa che Hunter Schafer è tra le persone arrestate:"Hunter è stata arrestata alla protesta. Apprezziamo il suo impegno per la libertà palestinese e per un futuro di giustizia per tutti" ha dichiarato un portavoce di JVP. L'organizzazione aveva informato sui social:"Cinquanta ebrei newyorchesi sono stati appena arrestati mentre interrompevano l'apparizione di Biden al Late Night with Seth Meyers presso il famoso 30 Rockefeller Center di NBC, chiedendo al presidente Biden di smettere di sostenere il genocidio del governo israeliano contro i palestinesi a Gaza".

In seguito, un portavoce del dipartimento di polizia di New York ha confermato che sono stati effettuati 33 arresti in totale durante la protesta al Rockefeller Center. La star di Ballata dell'usignolo e del serpente è presente in un video pubblicato su X insieme ad altre persone che cantano:"Niente più armi, più guerra, vale la pena combattere per le tregue".



Jewish for Peace si autodefinisce 'la più grande organizzazione ebraica progressista anti-sionista al mondo', che ha come obiettivo dichiarato 'organizzare un movimento di base, multirazziale, interclassista, intergenerazionale di ebrei statunitensi in solidarietà con la lotta per la libertà palestinese'. Hunter Schafer è stata protagonista al Festival di Berlino con il suo primo film in cui interpreta il ruolo principale, Cuckoo.