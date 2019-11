Hunters: Al Pacino è il protagonista del teaser trailer della nuova serie Amazon

The Hunt ha cambiato nome ed è diventata Hunters e ora si è mostrata per la prima volta nel teaser trailer pubblicato da Amazon Prime Video. Il protagonista della serie è Al Pacino e tra i produttori esecutivi abbiamo Jordan Peele .

La storia di The Hunt è incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti ed è ambientata nella New York del 1977. La banda degli Hunters, questo il nome adottato, ha scoperto che centinaia di officiali nazisti di alto rango stanno cospirando per creare un Quarto Reich negli USA.

Di fronte a questo team eclettico, si pone dunque una missione sanguinosa in cui si cercherà di condurre i nazisti di fronte alla giustizia, impedendo così la riuscita del loro piano genocida.



Jonah Heidelbaum è uno dei membri degli Hunters e sarà interpretato da Logan Lerman. Al Pacino dovrebbe essere il mentore di quest'ultimo. Oltre a loro due, nel cast figurano Josh Radnor ( How I Met Your Mother), Kate Mulvany, James Le Gros (Drugstore Cowboy), Ebony Obsidian (Se La Strada Potesse Parlare), Caleb Emery (Little), Henry Hunter Hall (When They See Us) e Jeannie Berlin (The Night Of). Nei mesi scorsi, inoltre, sono state annunciate anche 5 new entry in The Hunt.



Il creatore e showrunner dello show è David Weil (Moonfall) e al momento Amazon ha ordinato la prima stagione, che sarà composta da dieci episodi e che arriverà nel corso del 2020. Cosa ne pensate del teaser?