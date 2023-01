Hunters: a caccia di Hitler nel trailer della stagione finale di Prime Video!

Dopo il primo teaser trailer rilasciato circa un mese fa, Amazon Prime Video ha condiviso online il trailer della seconda e ultima stagione di Hunters, serie tv scritta e ideata da David Weil che tornerà sulla piattaforma il prossimo 13 gennaio.

"Un'altra corsa e tutto ciò che hanno fatto ne sarà valso la pena. Dal produttore esecutivo Jordan Peele arriva l'epica stagione finale di Hunters, il 13 gennaio", recita il commento che accompagna il video su YouTube.

Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta le vicende di un gruppo di cacciatori ebrei, alla ricerca di centinaia di ufficiali nazisti di alto rango ancora vivi e che, nascosti tra le persone comuni, cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

In questa seconda stagione farà il suo debutto Udo Kier nei panni di Hitler, mentre Lena Olin interpreterà sua moglie, Eva Braun. Al Pacino tornerà invece nel ruolo di Meyer Offerman, alias il Lupo, con la seconda stagione di Hunters che si svilupperà su due diverse linee temporali.

Hunters è prodotto da Amazon Studios, Peele's Monkeypaw Productions, Sonar Entertainment e da Weil, che funge da co-showrunner insieme al produttore esecutivo Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon (Me and Earl and the Dying Girl) è produttore esecutivo insieme a Peele, Win Rosenfeld di Monkeypaw, Nelson McCormick e David Ellender di Sonar.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione delle prima stagione di Hunters.