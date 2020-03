Hunters, David Weil rivela come ha coinvolto Jordan Peele e Al Pacino nella serie Amazon

Dopo aver anticipato il possibile arrivo di nuove stagioni di Hunters, il creatore della serie David Weil ha parlato della fruttuosa collaborazione con Jordan Peele e Al Pacino, coinvolti nel progetto rispettivamente come produttore e attore, in una recente intervista con Collider.

"Ero un grande fan di Key & Peele, e volevo incontrarlo a tutti i costi" ha detto Weill di Peele, cineasta ormai affermato si dietro la macchina da presa che in vesti amministrative. "Perciò ci siamo visti, ed è subito nato un legame riguardo ai film di genere, gli horror e il tipo di lavoro che fa lui. Mi ha mandato lo script di Get Out, e gli ho detto 'Questa è la più grande cosa che abbia mai letto". Così, quando ho finito di scrivere Hunters, gliel'ho mandata, ed è subito salito a bordo del progetto. E così è nata questa grande partnership."

Per quanto riguarda invece Al Pacino, che nella serie veste i panni di Meyer Offerman, Weill ha aggiunto: "È stato un sogno e un assoluto privilegio. Il suo agente ha letto la sceneggiatura e mi ha chiamato dicendo, 'Credo che Al potrebbe essere interessato al progetto, in particolare riguardo al personaggio di Meyer Offerman." Così gli hanno mandato lo script e in seguito lo abbiamo incontrato. Abbiamo avuto quattro incontri, nei quali abbiamo parlato a fondo del personaggio, del suo percorso e dell'intera serie. È stata una collaborazione incredibile fin dal primo giorno. Al è soprattuto interessato a capire se sei una persona collaborativa, a cui piacciono i feedback e cerca di assorbirli e gestirli al meglio. Perciò è nata un'incredibile partnership a cui ho avuto il privilegio di partecipare. E Al ha davvero approfondito il suo personaggio nello show, in modi che sono semplicemente ultraterreni."

I 10 episodi della serie, lo ricordiamo, sono attualmente disponibile per la visione su Amazon Prime Video. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Hunters.